Вакарчук объяснился за незнание цен на газ

Вокалист украинской группы «Океан Эльзы» и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук назвал вопрос народного депутата Юлии Тимошенко о стоимости газа манипулятивным. Слова Вакарчука приводит «Настоящее время».

«Мы знаем прошлое этих политиков. Они пришли из торговли газом. Это они договаривались с Россией о ценах на газ, за которые мы еще много лет должны были расплачиваться миллиардами лишних долларов», — сказал кандидат в депутаты.

Вакарчук назвал себя обычным человеком и пояснил, что у него в квартире стоит электрическая плита, поэтому он не платит за газ и не знает его стоимость. «Я прекрасно понимаю, что если даже мне эти счета кажутся большими, то какими они могут быть для обычных людей. Поэтому пусть они (политики — прим. «Ленты.ру») не рассказывают о знании цен», — добавил он.

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Музыкант заключил, что за 28 лет украинские власти довели страну до того, что она стала самой бедной в Европе.

29 июня Вакарчук, выступая на дебатах с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко, не смог ответить на вопрос оппонента о стоимости газа для обычных украинцев. На помощь ему пришел ведущий, который подсказал правильный ответ. После этого Тимошенко напомнила, что Вакарчук уже был депутатом и во время своего пребывания в парламенте не ходил на заседания и не представлял никаких законопроектов.

16 мая Святослав Вакарчук объявил о своем намерении участвовать в выборах в Верховную Раду во главе созданной им партии «Голос». Целью партии называется уничтожение старой политики и создание новой. Музыкант считает, что решения принимаются в парламенте и новой фамилии в кабинете на Банковой улице Киева недостаточно для изменений в стране.

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