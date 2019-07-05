Вакарчук рассказал о связях с олигархами

Лидер партии «Голос» и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук подтвердил свою связь с олигархом Виктором Пинчуком. Об этом он рассказал в интервью «Радiо Свобода».

«Мы оба являемся членами наблюдательного совета музея Холокоста "Бабий Яр". Мы хотим в Киеве сделать большой исторический мемориал и музей Холокоста. Говорили только в рамках этого», — объяснил он.

По словам Вакарчука, он общался с олигархом наедине несколько минут и провел несколько часов в присутствии других людей во время круглого стола. О своем решении пойти в политику он с Пинчуком не советовался. «Меня, при всем уважении, интересует мнение обычных людей», — подчеркнул он.

По его словам, о своих шагах он больше советовался со своей совестью, со своей семьей и с людьми, которые для него являются моральными авторитетами.

16 мая Вакарчук объявил о намерении участвовать в выборах в Верховную Раду во главе созданной им партии «Голос». По словам Вакарчука, цель его партии — «уничтожить старую политику и создавать политику новую». Согласно данным последних социологических опросов, его партия набирает от семи до восьми процентов голосов.

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