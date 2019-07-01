Вакарчук объяснился за слова о российском Крыме

Вокалист группы «Океан Эльзы» и лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук назвал свои слова о захвате Россией российского Крыма оговоркой. Слова музыканта приводит «Обозреватель».

«Те, кто сейчас под микроскопом рассматривают наши заявления, используя каждую оговорку, — это те люди, для которых война и страдания наших граждан не более чем ресурс, который они используют в своих политических целях», — сказал Вакарчук.

Он добавил, что Крым был и остается украинской территорией, а Россия — агрессор и захватчик. По словам артиста, жители полуострова, как и жители Донбасса, обязательно вернутся на Украину вместе с землями. «Мы вернем им безопасность, защиту их прав, уважение от государства и человеческое достоинство», — отметил Вакарчук.

Ранее 1 июля сообщалось, что во время предвыборного «Тура змин» («Тура изменений») в Харькове Вакарчук обвинил Россию в захвате и аннексии российского Крыма. Сам музыкант не заметил оговорку и продолжил свою речь.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее число жителей высказалось в поддержку этого решения. Украина и страны Запада считают полуостров аннексированной территорией, Москва указывает на то, что переход региона под ее юрисдикцию соответствовал нормам международного права.

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