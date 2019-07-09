Москва собралась повторить рекорд Лужкова

В первом полугодии 2019-го объем ввода жилой недвижимости в Москве составил 2,2 миллиона квадратных метров — это максимальный за последние десять лет показатель и абсолютный рекорд за период мэрства Сергея Собянина, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Больше за полгода — 2,4 миллиона «квадратов» — в столице построили только в январе-июне 2007-го, когда главой города был Юрий Лужков. Тогда застройщики установили рекорд за весь советский и постсоветский периоды, отмечает издание. По итогам всего года ввод жилья составил 4,82 миллиона квадратных метров.

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В 2019-м этот показатель может достичь 4 миллионов «квадратов», заявил «Ведомостям» заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. В 2018-м строители ввели в эксплуатацию 3,54 миллиона квадратных метров жилой недвижимости, при этом за первое полугодие было построено всего около 722 тысяч «квадратов» — в три раза меньше, чем за январь-июнь 2019-го.

Ранее в июле стало известно, что за последние пять лет квартиры в российской столице подешевели, но остались менее доступными, чем жилая недвижимость в других крупных мегаполисах мира. В рейтинге из 12 городов, ранжированных по уровню доступности жилья, Москва заняла седьмое место, уступив Берлину, Токио, Лондону, Сингапуру, Нью-Йорку и Мехико.

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