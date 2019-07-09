Новый клип группы «На-На» завалили шутками про «Крота»

Интернет-пользователи заполнили комментарии к клипу созданной продюсером Бари Алибасовым группы «На-На» шутками про средство для прочистки труб «Крот». Музыкальное видео на песню «Считаю медленно до ста» появилось на YouTube-канале GUTSERIEV MEDIA.

В комментариях пользователи поинтересовались, продается ли на видео средство для прочистки труб, стоило ли Алибасову «хлебать "Крота" ради такого», а также заметили, что под «Крота» музыкальное видео смотреть приятнее.

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Клипу поставили «ноль "Кротов" из десяти», а также 2,7 тысячи дизлайков при 640 лайках и 234 тысячах просмотров.

Бари Алибасов был госпитализирован 4 июня из-за того, что по ошибке выпил средство для прочистки труб «Крот», перепутав его с соком. 17 июня продюсера выписали из больницы.

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