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Большинство украинцев поддержали вступление в НАТО

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Большинство жителей Украины поддерживают идею о вступлении страны в НАТО. Об этом заявил директор Центра стратегического развития территорий Андрей Орлов во время презентации результатов исследования, проведенного по заказу Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины, сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам Орлова, 62 процента опрошенных выступают за вступление Украины в НАТО, и только 21 процент украинцев не поддерживает такую политику. При этом среди респондентов популярна мысль, что членство в НАТО обеспечит гарантию национальной безопасности Украины — так считают 57 процентов респондентов. В семь раз меньше украинцев — всего восемь процентов — считают, что такой гарантией безопасности мог бы стать военный союз с Россией и другими странами СНГ. 18 процентов опрошенных предпочли бы, чтобы у страны был внеблоковый статус.

Исследование проводилось с 14 по 30 мая — за это время было опрошено более 2 тысяч человек, проживающих в 24 регионах Украины. Как утверждают авторы исследования, погрешность выборки не превышает 2,18 процента.

Ранее результаты схожего опроса опубликовала социологическая группа «Рейтинг». Согласно результатам их исследования, после победы Владимира Зеленского на президентских выборах уровень поддержки населением идей о вступлении Украины в НАТО и ЕС достиг исторического максимума. За вступление в Североатлантический альянс выступали 53 процента украинцев, а за интеграцию с Евросоюзом — 62 процента.

Курс Украины на вступление в ЕС и НАТО закреплен в конституции страны. Соответствующий закон в феврале этого года подписал пятый президент Украины Петр Порошенко. Новый глава государства Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что он также поддерживает этот курс. В то же время он считает, что эти решения должны быть приняты на всенародных референдумах, однако организовать проведение всенародного голосования он намерен только тогда, когда украинцы будут к этому готовы.

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