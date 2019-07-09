Большинство украинцев поддержали вступление в НАТО

Большинство жителей Украины поддерживают идею о вступлении страны в НАТО. Об этом заявил директор Центра стратегического развития территорий Андрей Орлов во время презентации результатов исследования, проведенного по заказу Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины, сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам Орлова, 62 процента опрошенных выступают за вступление Украины в НАТО, и только 21 процент украинцев не поддерживает такую политику. При этом среди респондентов популярна мысль, что членство в НАТО обеспечит гарантию национальной безопасности Украины — так считают 57 процентов респондентов. В семь раз меньше украинцев — всего восемь процентов — считают, что такой гарантией безопасности мог бы стать военный союз с Россией и другими странами СНГ. 18 процентов опрошенных предпочли бы, чтобы у страны был внеблоковый статус.

Исследование проводилось с 14 по 30 мая — за это время было опрошено более 2 тысяч человек, проживающих в 24 регионах Украины. Как утверждают авторы исследования, погрешность выборки не превышает 2,18 процента.

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Ранее результаты схожего опроса опубликовала социологическая группа «Рейтинг». Согласно результатам их исследования, после победы Владимира Зеленского на президентских выборах уровень поддержки населением идей о вступлении Украины в НАТО и ЕС достиг исторического максимума. За вступление в Североатлантический альянс выступали 53 процента украинцев, а за интеграцию с Евросоюзом — 62 процента.

Курс Украины на вступление в ЕС и НАТО закреплен в конституции страны. Соответствующий закон в феврале этого года подписал пятый президент Украины Петр Порошенко. Новый глава государства Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что он также поддерживает этот курс. В то же время он считает, что эти решения должны быть приняты на всенародных референдумах, однако организовать проведение всенародного голосования он намерен только тогда, когда украинцы будут к этому готовы.

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