Семье убитого силовиками чеченца запретили проводить поминки

Родственникам Зелимхана Мусаева, убитого при нападении на полицейских в Чечне, не выдали его тело и запретили проводить поминки. Об этом сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на семью убитого.

По словам одного из родственников Мусаева, после того, как стало известно о личности нападавшего, в полицию начали вызывать его семью на допрос. «Многих отпустили уже, других еще вызывают», — отметил он.

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Другая родственница, представившаяся Маликой, подтвердила информацию о запрете на поминки. «Люди даже с соболезнованиями приходить боятся, какой там тезет (обряд поминок — прим. «Ленты.ру»)», — сказала женщина.

По словам представителей МВД по Чечне, родственников и знакомых Мусаева допрашивают в рамках расследования уголовного дела. Отмечается, что у семьи убитого берут показания, «как и бывает в таких случаях».

Уроженец чеченского села Ачхой-Мартан Зелимхан Мусаев напал на пост полиции 1 июля. Находившийся на посту полицейский побежал за нападавшим и получил несколько ножевых ранений. Он скончался по пути в госпиталь, Мусаева ликвидировали на месте.

О запрете поминать родственников, убитых в ходе перестрелки с силовиками, жители Чечни рассказывали в ноябре 2018 года. «Родители одного из убитых живут на нашей улице, второго — через улицу. Ни здесь, ни там тезета не было. Ворота закрыты, вроде бы дома никого нет», — рассказывал об одном из таких случаев местный житель.

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