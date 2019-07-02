Установлена личность напавшего на пост полиции в Чечне

Сотрудники правоохранительных органов установили личность человека, напавшего на пост полиции в Чечне. Об этом во вторник, 2 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на главу регионального МВД Руслана Алханова.

Как сообщил Алханов на совещании в правительстве, нападавшим оказался уроженец села Ачхой-Мартан по имени Зелимхан Мусаев.

Инцидент произошел 1 июля в Ачхой-Мартановском районе Чечни. Неизвестный мужчина подошел к контрольно-пропускному пункту, после чего бросил гранату под навес. Находившийся на посту полицейский побежал за нападавшим и получил несколько ножевых ранений. Он скончался по пути в госпиталь, террориста ликвидировали на месте.

Позднее ответственность за случившееся взяла запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ).

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