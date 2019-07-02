ИГ взяло на себя ответственность за нападение на пост полиции в Чечне

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на пост полиции в Чечне. Об этом сообщает портал SITE Intelligence Group, который отслеживает деятельность террористов в интернете.

Инцидент произошел в понедельник, 1 июля, в Ачхой-Мартановском районе Чечни. Неизвестный подошел к контрольно-пропускному пункту и бросил гранату под навес. Находившийся на посту полицейский побежал за нападавшим и получил несколько ножевых ранений. Он скончался по пути в больницу, террориста ликвидировали на месте.

24 июня ИГ заявило о причастности к еще одному нападению, произошедшему напротив резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова в Грозном. Тогда уроженец республики напал с ножом на сотрудника полиции после того, как его машину остановили для проверки документов. Сотрудник Росгвардии, увидев происходящее, поразил злоумышленника из огнестрельного оружия и был ранен. Нападавший был ликвидирован на месте.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!