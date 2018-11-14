Жителям Чечни запретили поминать убитых полицейскими родственников

Родственница одного из жителей Чечни, убитых в ходе перестрелки с силовиками, рассказала о запрете со стороны правоохранительных органов проводить поминки. Об этом в среду, 14 ноября, сообщает «Кавказский узел».

«Родители одного из убитых живут на нашей улице, второго — через улицу. Ни здесь, ни там тезета (обряда поминок — прим. «Ленты.ру») не было. Ворота закрыты, вроде бы дома никого нет», — отметил местный житель.

11 ноября около села Мартан-Чу в Урус-Мартановском районе Чечни молодые люди 1994 и 2001 года рождения были убиты силовиками при задержании. По версии следствия, они пытались угнать автомобиль и оказали вооруженное сопротивление. Было возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников полиции.

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Источник в МВД Чечни рассказывал изданию 12 ноября, что поступила ориентировка на двух местных жителей, которые могли быть использованы боевиками в качестве террористов-смертников. Правоохранительные органы проверяют убитых на причастность к бандподполью и террористической деятельности.

Из Чечни нередко поступает информация о спецоперациях, в результате которых единственными жертвами становятся предполагаемые участники подполья, пишет «Кавказский узел». Как утверждает глава комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина, на Кавказе много случаев, когда так называемые внесудебные казни в отношении тех, кто нападает на полицейских, маскируются под боевые столкновения.

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