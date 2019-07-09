Бывший сенатор похвалил порноактрису-транссексуала и был осмеян

Бывший член Совета Федерации Александр Торшин поблагодарил американскую транссексуальную порноактрису Бэйли Джей Грейнджер (Bailey Jay Granger). Публикация с таким содержанием появилась в его Twitter-аккаунте во вторник, 9 июля.

Торшин ретвитнул пост пользователя «ALF просто ALF», к которому было прикреплено фото актрисы в саду. В подписи к снимку было написано: «Эта студентка с Кубани в одиночку посадила 350 яблоневых деревьев. Давайте скажем ей спасибо».

Чиновник репостнул фото со словами: «Спасибо, красавица! Низкий поклон Вам!» Пользователи в комментариях указывали Торшину на ошибку, а некоторые даже просили удалить публикацию. «Смешной вы. Проверяйте хоть перед кем кланяться собрались», — советовал Геннадий Гендельф. Многие иронизировали над ошибкой экс-депутата.

В настоящий момент Торшин не удалил твит, но ответил на один из шуточных комментариев в свой адрес. «Вот сразу и видно, кто чем озабочен: я — яблонями, а Вы (ну, сами понимаете)», — написал он.

В мае 2018 года стало известно о том, что австралийская федеральная полиция закончила расследование по факту того, что местный чиновник поставил лайк под твитом с порно.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!