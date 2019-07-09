Конкурсы по подключению соцобъектов к интернету объявили по всей России

Минкомсвязи объявило конкурсы по подключению социально значимых объектов к интернету в Красноярском крае и Чувашии. Таким образом с учетом объявленных ранее конкурсов заказы размещены во всех регионах России. Об этом пишет ТАСС.

Общая начальная стоимостью контрактов в Красноярском крае и Чувашии составит почти 2,5 миллиарда рублей. В первом регионе — более 2,1 миллиарда, во втором — 300 миллионов.

Между тем в 14 регионах уже определились победители конкурсов: в 12-ти их выиграл «Ростелеком», в Ингушетии победил «Мегафон», в Костромской области — «Связь-энерго». Конкурсы на подключение в остальных регионах должны пройти до конца июля.

В общей сложности в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» к интернету планируется подключить более 41 тысячи образовательных организаций, 32,9 тысячи фельдшерско-акушерских пунктов, 16,5 тысячи органов госвласти и местного самоуправления, 5,7 тысячи пожарных станций, 4,1 тысячи подразделений Росгвардии, 2,8 тысячи избиркомов и 160 участковых пунктов полиции.

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