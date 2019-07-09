Россия оценила идею восстановить памятник эсэсовцам

Восстановление памятника эсэсовцам в эстонском поселке Лихула станет оскорблением памяти тех, кто погиб в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Таллине, распространенном во вторник, 9 июля.

Как отмечается, попытки сделать из бывших эсэсовцев героев именно в год 75-летия освобождения Эстонии выглядят «особо кощунственными». В дипмиссии напомнили, что с захватчиками боролось и множество эстонцев, состоявших в рядах Красной армии и погибших во время сражений.

Посольство указало, что цена, заплаченная за свободную жизнь послевоенных поколений, оказалась крайне высокой. В этой связи восстановление памятника в честь эстонских солдат, воевавших на стороне Германии во время Второй мировой войны, российская сторона считает провокацией и «оскорблением памяти всех погибших в борьбе с фашистской нечистью на эстонской земле».

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Ранее спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что эта инициатива — «очень хорошее начинание». Восстановить монумент предложили активисты Консервативной народной партии (EKRE).

Памятник легионерам 20-й эстонской дивизии СС с изображением солдата в немецкой форме был установлен в Лихула 20 августа 2004 года, никто из официальных лиц на церемонии открытия не присутствовал. Правительство Эстонии после протестов пришло к выводу, что нельзя устанавливать в стране монументы, «смысл и значение которых истолковывается как попытка возродить память о тоталитарных режимах, оккупировавших страну». 2 сентября 2004-го памятник демонтировали.

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