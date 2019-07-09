Русских солдат отказались сажать за избиение эстонского сослуживца

Прокуратура Эстонии прекратила уголовное производство в отношении пятерых молодых людей, которые в феврале этого года избили в Вируском пехотном батальоне своего сослуживца. Об этом сообщат ERR.

Прокуратура уточняет, что военнослужащие нанесли своему сослуживцу незначительные телесные повреждения и он не нуждался в стационарном лечении. Приняв во внимание все обстоятельства дела, прокуратура приняла решение прекратить уголовное преследование.

Обвиняемых обязали выполнить 80 часов общественных работ в течение пяти месяцев.

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Конфликт между солдатами в Вируском батальоне произошел 9 февраля 2019 года. Помощник дежурного по части сделал замечание группе русскоязычных солдат-срочников, которые хотели пойти в спортзал вместо исполнения обязанностей по уборке казармы. В ответ на замечание молодые люди избили своего сослуживца.

После инцидента лидер Консервативной народной партии Эстонии Мартин Хельме заявил, что в Вируском пехотном батальоне русскоязычные солдаты развернули террор против срочников-эстонцев. Он отметил, что большая часть солдат батальона — русские, и они отказываются разговаривать на эстонском языке как с сослуживцами, так и с офицерами.

«Когда звучит гимн Эстонии, они громко поют российский. Также они терроризируют эстонских парней, которые там в меньшинстве. Были и случаи прямого насилия», — рассказал Хельме.

Генштаб эстонской армии тогда открестился от национальной подоплеки конфликта, несмотря на то, что в нем действительно участвовали эстонцы и русские.

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