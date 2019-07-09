Журналистам и политикам предложили методичку по конфликту в Донбассе

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины разработало методичку, в которой указаны все официальные термины по конфликту в Донбассе для журналистов, чиновников, политиков и общественных деятелей. Об этом говорится на сайте ведомства.

Там отметили, что потребность в создании пособия возникла из-за перенасыщения информационного поля различными понятиями, иногда диаметрально противоположными. «Дискуссии о тех или иных терминах продолжаются до сих пор. Это затрудняет понимание ситуации как внутри страны, так и за ее пределами, а также создает благоприятные условия для вражеских информационных воздействий», — добавили в министерстве.

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Методичка называется «АБВ... Вооруженный конфликт в терминах (путеводитель для Украины)». Авторы пособия при его составлении ориентировались на международное гуманитарное право и украинское законодательство, сформированное после 2014 года. В словаре представлены понятия «агрессор», «аннексия», «антитеррористическая операция», «гибридная война», «демилитаризованная зона», «кибербезопасность», «миротворческие силы ООН», «оккупация», санкции и другие.

О создании методички с нейтральной терминологией на Украине заговорили еще в 2015 году. Тогда предлагалось рекомендовать журналистам избегать обидных слов «ватники» или «временные переселенцы».

Конфликт на юго-востоке Украины начался весной 2014 года. Тогда киевское руководство объявило о начале антитеррористической операции для подавления протестов жителей юго-востока страны. Западные страны и Украина регулярно называют Россию одной из сторон противостояния. Москва эти утверждения опровергает.

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