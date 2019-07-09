Меган Маркл нашла постоянную работу

Жена принца Гарри Меган Маркл захотела вести постоянную колонку в американском и британском изданиях модного журнала Vogue. Об этом сообщает Mirror.

По данным таблоида, в настоящий момент герцогиня Сассекская ведет переговоры с главным редактором Vogue Анной Винтур. Согласно предварительной информации, статьи Маркл будут посвящены ее благотворительной деятельности.

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Отмечается, что в июне бывшая актриса отклонила предложение Vogue сняться для обложки сентябрьского номера. Тем не менее, ее фотография появится на одном из разворотов выпуска, где будет размещен материал о феминизме.

Букингемский дворец пока не дал комментариев СМИ по поводу новой работы герцогини.

В апреле Анна Винтур заявила, что вкус Меган Маркл принес пользу королевской семье и начал оказывать влияние на ее собственные модные предпочтения. «Самое главное — она привнесла современность в королевскую семью и стала источником вдохновения», — сказала тогда эксперт моды. Затем она отметила стиль герцогини и призналась, что благодаря Маркл задумалась о смене имиджа.

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