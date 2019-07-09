Слова протоиерея РПЦ о слабости женского ума вызвали недоумение у Москальковой

Заявление протоиерея Дмитрия Смирнова о том, что большинство мужчин превосходят женщин умом, вызывают протест и недоумение. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

Москалькова отметила, что 90 процентов среднего и малого бизнеса ведут женщины. Кроме того, по ее словам, большая часть педагогов — женщины, и более половины сотрудников следственных органов тоже женщины.

«Но интеллект женщины заключается в том, чтобы его не выпячивать, поэтому пусть Господь простит ему его высказывание», — добавила уполномоченный.

8 июля глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов в эфире радиостанции «Радонеж» заявил, что женщины «слабее умом», чем мужчины. В ответ на это психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн сказал, что женщины отличаются от мужчин психологически, генетически и биохимически, но их невозможно сравнивать, потому что женщины «другие».

Позднее, объясняя свои слова, Смирнов сказал, что слабость ума женщин «не в том, что они глупее». Он объяснил, что женский ум «создан для другого». Например, женщины могут работать на конвейере, а мужчины нет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!