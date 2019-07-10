Посмертный штраф Доренко объяснили

Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) опровергла информацию о штрафе журналиста Сергея Доренко, выписанном за неправильную парковку после его смерти, передает РИА Новости.

Ранее в базе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) появились данные о том, что сотрудники МАДИ выписали Доренко штраф за нарушение правил парковки 16 мая, через неделю после смерти журналиста.

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В пресс-службе уточнили, что приставы возбудили дело, которое касается его давних штрафов ГИБДД и МАДИ, выписанных еще при жизни. «Никто не будет ничего взыскивать, конечно же. Просто прекратят производство, и все», — добавили в ведомстве.

Сергей Доренко скончался 9 мая в возрасте 59 лет. Журналист находился за рулем своего мотоцикла, когда у него произошел разрыв аорты. С 2014 года являлся главным редактором радиостанции «Говорит Москва», до этого он возглавлял радиостанцию «Русская служба новостей». С 1996 по 2000 год работал на телеканале ОРТ. Доренко был дважды женат, у него остались пятеро детей.

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