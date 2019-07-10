Журналиста Сергея Доренко оштрафовали через неделю после смерти

Сотрудники московской дорожной инспекции выписали журналисту Сергею Доренко штраф за нарушение правил парковки. По данным Федеральной службы судебных приставов, сотрудники инспекции зафиксировали нарушение 16 мая, через неделю после смерти Доренко.
Исполнительное производство по этому делу было запущено 24 мая. Сумма штрафа составила три тысячи рублей.
Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко скончался 9 мая. Ему было 59 лет. Журналист находился за рулем своего мотоцикла, когда у него произошел разрыв аорты. По словам членов семьи, Доренко знал о своих проблемах и проходил лечение.
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