Олимпийский чемпион годами избивал партнеров и поплатился

Двукратный олимпийский чемпион по конькобежному спорту Ли Сын Хун отстранен от сборной Южной Кореи за насилие над двумя партнерами. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Спортсмена дисквалифицировали на один год. Сообщается, что он неоднократно применял силу в отношении двух конькобежцев. Это происходило в 2011, 2013 и 2016 годах в отеле, ресторане и во время международных соревнований. Жертвы избиений дали показания против чемпиона, которые были признаны достаточными для его отстранения.

31-летний Ли Сын Хун отрицает обвинения. Отмечается, что он может подать апелляцию на решение национальной федерации.

Ли Сын Хун выигрывал два олимпийских золота (в последний раз — на домашних Играх в Пхенчхане в 2018-м), также на его счету три серебряные медали. На чемпионатах мира он один раз становился чемпионом, дважды занимал второе место и один раз — третье.

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