Российского олимпийского чемпиона признали нарушителем антидопинговых правил

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал российского гребца Сергея Федоровцева виновным в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

CAS рассматривал иск Федоровцева против РУСАДА, Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международной федерации гребного спорта (FISA) и признал его виновным. В итоге спортсмен был дисквалифицирован на четыре года, срок отстранения отсчитывается с 16 июня 2016 года.

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В допинг-пробе спортсмена, отобранной в мае 2016-го, был обнаружен модулятор метаболизма «триметазидин». Из-за этого он был отстранен от участия в соревнованиях. В 2017-м сообщалось, что Федоровцев планирует завершить карьеру, однако до этого он хочет разобраться с предъявленными ему обвинениями.

Федоровцев — олимпийский чемпион по академической гребле в четверках. Медаль он завоевал в 2004 году в Афинах. Также на его счету два золота чемпионатов Европы в той же категории.

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