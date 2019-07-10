Россиянин застрелил смертельно больного знакомого по его просьбе

26-летний житель города Северодвинск (Архангельская область) предстанет перед судом за помощь знакомому в самоубийстве. Об этом в среду, 10 июля, сообщили на сайте регионального Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 23 июля 2018 года потерпевший — сотрудник охраны предприятия на Морском проспекте в Северодвинске — решил свести счеты с жизнью. Однако попытка суицида оказалась неудачной. Тогда мужчина попросил своего знакомого застрелить его и передал ему свой служебный пистолет.

Обвиняемый взял оружие и сделал четыре прицельных выстрела в голову потерпевшему, в результате чего он скончался на месте.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 110.1 («Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства»), по части 1 статьи 222 («Незаконное приобретение, хранение и ношение оружия») и по части 1 статьи 105 («Убийство»). Обвиняемого задержали вскоре после произошедшего, однако свою вину в убийстве он не признал.

Между тем, как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, потерпевший долгое время страдал от неизлечимого заболевания, что и послужило причиной трагедии.

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