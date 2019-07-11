Кремль объяснил выход Путина к людям в Екатеринбурге

Выход президента России Владимира Путина к людям — это обычная практика, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя его визит в Екатеринбург. Об это сообщает ТАСС в четверг, 11 июля.

Представитель Кремля отметил, что российский лидер при наличии возможности всегда общается с гражданами во время поездок по стране. «Он всегда проявляет уважение», — подчеркнул Песков.

Многие передают президенту записки, письма, уточнил пресс-секретарь. Говоря об обеспечении безопасности президента в такие моменты, Песков заметил, что подобное общение — «не плановое мероприятие, но тем не менее безопасность делает в таких ситуациях все необходимое».

9 июля во время визита в Екатеринбург Путин принял участие в пленарном заседании II Глобального саммита по производству и индустриализации. Кроме того, глава государства пообщался со студентами одного из университетов. Во время встречи одной девушке стало плохо, Путин попросил оказать ей помощь.

Также в ходе рабочей поездки президент сделал несколько важных заявлений, в частности отрицательно высказался о санкционном давлении на Грузию.

На следующий день после мероприятия газета «Коммерсантъ» сообщила, что местная жительница чуть не попала под колеса президентского кортежа. Однако в Кремле эту информацию опровергли.

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