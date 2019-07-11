Появилось видео первых секунд после взрыва на подмосковной ТЭЦ

В первые секунды после взрыва на ТЭЦ «Северная» в подмосковных Мытищах пламя поднималось выше опор линии электропередачи. Видео опубликовано в Telegram-канале Life Shot.

Люди, выглядывавшие в окна соседнего общежития, видели только гигантскую огненную стену.

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Как сообщалось ранее, при пожаре погибла женщина-охранник. Ее тело было найдено в бытовке, в 30 метрах от эпицентра взрыва. В происшествии пострадали 13 человек, большинство получили помощь амбулаторно, один был госпитализирован.

Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Ущерб оценивается на сумму около 150 миллионов рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 217.1 («Нарушение требований обеспечения безопасности и защищенности объектов топливно-энергетического комплекса») УК РФ.

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