На Камчатке «расплавился» многоквартирный дом

Жители дома в камчатском селе Аянка были вынуждены покинуть свои квартиры после того, как у здания начали смещаться сваи. Предположительно, угрожающая безопасности людей ситуация возникла из-за аномально высокой температуры воздуха, сохраняющейся в районе с начала лета. Об этом сообщается на официальном сайте Камчатского края.

В пострадавшем от жары здании, расположенном в Пенжинском районе (это зона вечной мерзлоты), 12 квартир. Жители дома — 51 человек, из которых 20 детей, — временно разместились у родственников и знакомых. Сваи деревянного строения, возведенного в 1970-х, начали крениться в июне. Как отмечается в сообщении, 10 июля в Аянке температура воздуха на солнце превышала 50 градусов тепла, в тени — 30 градусов. В течение месяца в дневное время столбик термометра не опускался ниже 20 градусов тепла.

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин дал поручение помочь жителям дома. Он также заявил, что здание будет обследовано, а решение о его дальнейшей судьбе примут по результатам экспертизы. В настоящее время в Аянке строится дом на восемь квартир — не исключено, что часть помещений в нем предоставят жителям накренившегося здания.

Ранее в июле рекордную жару зафиксировали на Аляске. В четверг, 4 июля, в Анкоридже, самом большом городе штата, температура достигла 32 градусов по Цельсию при норме в 18-19 градусов в это время года. Потепление сильно сказывается на жизни штата: на его территории начались лесные пожары. Местное правительство запретило продавать фейерверки, чтобы избежать новых возгораний.

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