Опубликовано фото обстрела автоколонны с губернатором Донецкой области

Telegram-канал WarJournal опубликовал фотографии с места обстрела автоколонны в Донбассе, в которой передвигался губернатор Донецкой области Украины Павел Кириленко.

На кадрах видно, что в результате атаки грузовой автомобиль полностью выгорел. Военнослужащий пытается потушить оставшиеся очаги возгорания.

Об обстреле автоколонны, в которой передвигался Кириленко, стало известно 10 июля. Инцидент произошел в районе южной окраины населенного пункта Гранитное. В кузов грузового автомобиля попала противотанковая управляемая ракета, в результате чего один военнослужащий погиб. Сам Кириленко не пострадал.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал произошедшее попыткой сорвать минский процесс. Он поручил усилить активность подразделений украинской армии по выявлению и обезвреживанию диверсионных групп, а также мгновенно и жестко реагировать на любые попытки вооруженных провокаций против мирных граждан и военнослужащих.

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