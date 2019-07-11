Бывшие участники реалити-шоу признались в желании совершить самоубийство

Бывшие участники британского шоу Love Island рассказали о том, как пагубно проект повлиял на их психическое здоровье. Об этом они поговорили с журналистами сайта Ringer.

По словам Алекса Миллера (Alex Miller), у него начали появляться мысли о суициде после того, как он вернулся к обычной жизни и работе строителя. «Я никогда не думал, что буду в таком настроении, но я ехал и размышлял о способах покончить со всем этим», — признался мужчина.

Пол Кнопс (Paul Knops) после съемок в передаче начал страдать от тревожного расстройства. Ему было не с кем поделиться своими мыслями, что лишь осложняло ситуацию. «В итоге тебе придется разбираться со всем этим самостоятельно, а не каждый в этом хорош», — сказал Кнопс.

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Малин Андерссон (Malin Andersson) заявила, что для продюсеров конкурсанты — это «обезьянки в цирке». Другой участник — Адам Коллард (Adam Collard) — подтвердил это мнение, приведя пример из собственного опыта. «У тебя есть 48 часов, чтобы увести у кого-то девушку, иначе на проекте тебя не будет», — процитировал Коллард слова продюсеров в один из первых дней. Мужчина добавил, что ему обещали успех, если его психика выдержит давление, которое на него оказывают.

Для Джоша Дензела (Josh Denzel) самое трудное было справиться с потоком негативных комментариев. Друзья, которые вели его аккаунты в соцсетях, отказались это делать, потому что не выдерживали наплыва хейтеров.

В июне 2019 года фонд психического здоровья Великобритании назвал популярные реалити-шоу причиной психических расстройств и самоубийств среди молодежи.

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