Звезда «Этой страны» умерла в 33 года

Майкл Слеггс, актер британского псевдодокументального ситкома «Эта страна» (This Country), скончался в возрасте 33 лет. Об этом сообщает The Guardian.

Актер умер у себя дома, где ему предоставляли паллиативную помощь. У Слеггса возникли проблемы с сердцем, которые не поддавались лечению. Подробности состояния артиста не раскрываются.

В мае он впервые сообщил в соцсетях о том, что врачи прогнозируют ему скорую смерть.

В «Этой стране» Слеггс исполнил роль назойливого соседа главных героев шоу. По сюжету сериала его персонаж страдал финальной стадией рака. Это была единственная роль Слеггса на экране.

Ранее в июле стала известна причина смерти актера Камерона Бойса, скончавшегося в возрасте 20 лет. Семья звезды Disney рассказала, что он умер во сне в результате приступа эпилепсии.