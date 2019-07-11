Количество избирательных участков за пределами Петербурга увеличат втрое

Количество избирательных участков за пределами Санкт-Петербурга, где можно будет проголосовать на выборах губернатора, увеличат втрое. Такое решение принял Горизбирком на заседании в четверг, 11 июля, сообщает Neva.Today.

Таким образом, вместо 33 запланированных участков вне субъекта будут работать 92 пункта. 72 участка откроются в садоводствах под Петербургом, еще 30 — в деревнях и поселках Псковской области.

Глава Горизбиркома Виктор Миненко отметил, что расширить географию посчитала нужным общественность. Кроме того, идею поддержал член президентского Совета по правам человека Александр Брод, который руководит рабочей группой по развитию институтов гражданского общества при врио губернатора.

Выборы губернатора Петербурга состоятся 8 сентября 2019 года. На высший пост в исполнительной власти города претендуют 28 кандидатов, в том числе врио губернатора Александр Беглов.

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