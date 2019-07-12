Пьяные днем в четверг россияне встревожили губернатора

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков посетил местный парк и встретился там с пьяными россиянами. Его встревожило их состояние «днем, в четверг». Об этом Шумков написал в своем Instagram-аккаунте.

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«Один за другим подошли пять человек. Кто попросил совместное фото, кто поговорить про советскую власть. Трое из пяти были нетрезвы. Днем, в четверг. Берегите себя, друзья, нам нужен каждый. Трезвым», — написал чиновник. В связи с этим он отметил: «У нас с вами очень много работы».

«Разливной магазин, видимо, сложно пройти мимо. Пиво дешевое, пей, не хочу. Книги в разы дороже, к сожалению, да и книжных по пальцам пересчитать», — ответила губернатору пользовательница соцсети в комментариях.

Ранее в Омске пожилой мужчина с бородой и в рясе приставал к людям на автобусной остановке, матерился на них и пригрозил убийством мужчине, который снимал его на видео и сделал замечание. Ролик появился в сети. На кадрах видно, как человек в черном одеянии требовал от прохожих «объяснить», кто у них батюшка. «Я 44 года служил... Иди ****** [к черту] отсюда, чмо, ***** [блин]», — сказал он одной из женщин.

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