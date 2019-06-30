Появилось видео пьяных танцев призера чемпионатов мира на чужой машине

@liberta__depre / Twitter

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер устроил пьяный дебош. Видео появилось в Twitter-аккаунте Liberta Depre.

Футболист 29 июня в состоянии алкогольного опьянения полежал на чужой машине, после чего встал и начал танцевать на капоте, при этом оставляя вмятины на кузове. После этого он был арестован и доставлен в полицейский участок.

Голландец выступает за «Аль-Гарафу» с 2018 года. До этого он играл за французскую «Ниццу». Также Снейдер известен по выступлениям за «Аякс», «Реал», «Интер», «Галатасарай».

В составе сборной Нидерландов полузащитник становился серебряным призером чемпионата мира 2010 года и бронзовым призером мундиаля-2014.

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