Устроивший дебош в самолете хоккеист рассказал свою версию случившегося

Хоккеист Олег Сапрыкин, устроивший пьяный дебош в самолете, рассказал свою версию случившегося. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По словам спортсмена, он с женой возвращался из Сочи, продолжая праздновать Новый год на борту самолета. Хоккеист признал, что вступил в словесный конфликт с одним из пассажиров, но опроверг информацию о драке.

«Я даже не мог предположить, что экстренная посадка случилась из-за меня. Может быть, мы действительно громко себя вели. Возможно, не исключаю этого, я грубо отреагировал на чье-то замечание, но никаких драк не было даже близко», — сказал Сапрыкин.

Хоккеист заявил, что после приземления он заплатил штраф за нецензурную брань, после чего сотрудники полиции его отпустили. Сапрыкин также подчеркнул, что на видео, распространившемся в интернете, запечатлен не он, а другой человек.

1 января стало известно, что самолет, следовавший рейсом Сочи — Москва, экстренно приземлился в Воронеже из-за авиадебошира, которым оказался Сапрыкин. Сообщалось, что он подрался с бортпроводницей и одним из пассажиров, а затем угрожал полицейским и сотрудникам службы безопасности аэропорта.

Сапрыкин завершил хоккейную карьеру в 2016 году. В составе «Салавата Юлаева» он становился чемпионом Континентальной хоккейной лиги, а также выиграл чемпионат мира-2009 вместе со сборной России.

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