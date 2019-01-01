Устроивший дебош в самолете хоккеист оказался чемпионом мира

Хоккеистом, устроившим дебош на борту самолета, оказался бывший игрок СКА, ЦСКА и сборной России Олег Сапрыкин. Об этом во вторник, 1 января, сообщает ФАН.

Отмечается, что после задержания Сапрыкин угрожал полицейским и сотрудникам службы безопасности аэропорта Воронежа и обещал позвонить «знакомым из Москвы». По словам работников аэропорта, хоккеист вел себя «как настоящий хам».

Ранее 1 января стало известно, что самолет, следовавший рейсом Сочи — Москва, совершил экстренную посадку в Воронеже из-за дебоша, утроенного на борту одним из пассажиров. Его имя не называлось, отмечалось лишь, что это «известный российский хоккеист». Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он напал на бортпроводницу и подрался с другим пассажиром.

В бытность хоккеистом Сапрыкин выступал в ряде клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги, а также защищал цвета сборной России. В составе «Салавата Юлаева» он становился чемпионом КХЛ, вместе с национальной командой выиграл чемпионат мира-2009.

Сапрыкин завершил карьеру в 2016 году.

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