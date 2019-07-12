В Краснодаре сыгравшего хоккеиста Овечкина актера задержали в аэропорту

В аэропорту в Краснодаре полиция забрала в отделение российского актера Тимура Ефременкова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта.

«На входе в здание аэровокзала Международного аэропорта Краснодар один из пассажиров во время досмотра нецензурно выражался и оскорблял сотрудников службы авиационной безопасности, тем самым нарушая общественный порядок», — рассказал собеседник агентства и уточнил время задержания артиста — 02:05, спустя 25 минут после начала конфликта.

В то же время Ефременков сообщил о случившемся в своем Instagram-аккаунте. Он опубликовал видео, в котором продолжил обвинять работников аэропорта. Утром 12 июля видео было удалено.

Актер сыграл более чем в 70 кинолентах, в том числе в картине Дмитрия Дюжева «Чемпионы», где исполнил роль хоккеиста сборной России Александра Овечкина. Также Ефременков появлялся в сериале «Папины дочки» и фильме «Легенда №17».

Ранее, в апреле, актера Александра Панкратова-Черного сняли с авиарейса, следовавшего из Барнаула в Москву, из-за «неадекватного поведения». По словам артиста, инцидент произошел из-за просьбы подать ему сто граммов водки и салатик.

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