Сыгравший хоккеиста Овечкина актер раскрыл причины задержания в аэропорту

Задержанный в краснодарском аэропорту за оскорбление работников воздушной гавани российский актер Тимур Ефременков раскрыл причины своего поведения. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Весь сыр-бор произошел из-за брелока на ключах в виде патрона. Меня попросили его достать, а я попросил не доставать его. Им пришлось расстегнуть мой чемодан, он был битком набит — все вывалилось, и я немножко выругался», — заявил артист.

По словам Ефременкова, полицейские отпустили его утром, отвезли в суд, где ему был назначен штраф в размере 500 рублей.

Инцидент с работниками воздушной гавани произошел ночью 12 июля. В социальных сетях артист опубликовал видео, в котором продолжил обвинять сотрудников аэропорта, однако утром ролик был удален.

Ефременков известен по роли в картине Дмитрия Дюжева «Чемпионы», где сыграл хоккеиста сборной России Александра Овечкина. Также он появлялся в сериале «Папины дочки» и фильме «Легенда №17».

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!