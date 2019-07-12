Пассажир притворился укушенным пауком ради компенсации и попался

Пассажир притворился укушенным пауком во время рейса, подал в суд на авиакомпанию и был пойман на лжи. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам британского адвоката Джонатана Хогга, паук укусил его в ногу во время рейса Доха (Катар) — Кейптаун (ЮАР). Через несколько дней он почувствовал сильную боль и решил, что она вызвана тромбозом вен. Однако в больнице британцу сказали, что, вероятнее всего, его укусил экзотический паук, и если бы он обратился к врачам хоть немного позже, то ему бы грозила ампутация или даже смерть.

Хогг потребовал денежной компенсации от авиалиний Qatar Airways. Он заявил, что после укуса членистоногого ему потребовалось несколько операций и пересадка кожи, из-за чего ему пришлось месяц провести а больнице.

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Однако со стороны Qatar Airways поступило встречное обвинение: по мнению юристов авиакомпании, Хогг фальсифицировал дело ради компенсации, поскольку ему не хватало средств на покупку дома. Они заявили, что паук укусил мужчину еще до перелета, а именно — во время путешествия по Индонезии. На их стороне выступил анонимный свидетель, который утверждает, что Хогг заставил врача в ЮАР подделать отчет о состоянии своего здоровья.

В случае если мошенничество британца подтвердится, ему грозит штраф в размере 800 тысяч фунтов стерлингов (63 миллиона рублей) и лишение адвокатской должности.

В марте пассажир круизного лайнера Mariner of the Seas подал в суд на компанию Royal Caribbean после того, как упал с аттракциона и остался инвалидом. Во время путешествия на Багамы мужчина решил прокатиться на аттракционе Sky Pad, расположенном на верхней палубе судна (развлечение представляет собой круглый шар с отверстиями, внутри которого пассажиры, привязанные резиновыми тросами к креплениям, прыгают на батутах). Как только он взмыл вверх, крепление сломалось, и он упал на пол с шестиметровой высоты.

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