Украина обрадовалась решению России и выразила протест

МИД Украины выразил протест в связи с решением Генпрокуратуры России о признании нежелательной на территории страны деятельности «Всемирного конгресса украинцев». Соответствующее заявление размещено на официальном сайте ведомства.

Решение России украинский МИД охарактеризовал как «позорное», отметив, что оно «еще раз продемонстрировало неизменность репрессивной политики» в отношении украинского меньшинства. Киев призвал международное сообщество обратить внимание на решение российской Генпрокуратуры и признать его как акт нарушения прав человека. МИД Украины также анонсировал и свои ответные шаги, не уточнив, однако, какие именно.

В то же время украинское министерство иностранных дел «обрадовалось» использованным в Генпрокуратуре России формулировкам и отметило, что «"Всемирный конгресс украинцев" всегда будет угрозой для Кремля».

Генпрокуратура России приняла решение по канадскому «Всемирному конгрессу украинцев» накануне, 11 июля. Решение принято после изучения «поступивших материалов 11.07.2019». В Генпрокуратуре пришли к выводу, что «деятельность данной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России».

Организациям, признанным нежелательными в России, запрещается осуществлять свою деятельность на территории страны, создавать и открывать структурные подразделения, распространять информационные материалы. Банки могут отказать им в обслуживании. За участие в деятельности такой организации может грозить административная ответственность.

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