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Женщина прогулялась по пляжу и завела в ноге червя

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В городе Порт Диксон, Малайзия, женщина заразилась паразитом во время прогулки по пляжу. Об этом она сообщает Asia One.

31-летняя Нурул Эззатул Акма (Nurul Ezzatul Akma) рассказала, что обнаружила странные морщины на своей ноге после семейной поездки на пляж. Затем на ступне появилось уплотнение, похожее на волдырь.

Акма проконсультировалась у массажистки, и та предположила, что у нее проблемы с нервными окончаниями. Также женщина отметила, что нижняя часть ее ступни начала зудеть. Она поделилась фотографиями своей ноги на странице в Facebook, где некоторые из ее друзей предположили, что в ноге Акмы поселился червь.

После уговоров семьи она отправилась на обследование в больницу. Сначала врач сомневался в том, что Акма страдает какой-либо инфекцией, однако, рассмотрев проблему пристальнее, пришел к выводу, что у пациентки анкилостома — паразитический червь, который обитает во влажной среде, загрязненной фекалиями. Специалист объяснил Акме, что на пляже можно подхватить подобную инфекцию, учитывая, что там периодически испражняются животные, и посоветовал не ходить по песку босиком.

Женщине прописали трехдневный курс таблеток, которые должны уничтожить паразита. Она чувствовала его движение в ноге по ночам, однако на третьи сутки он перестал проявлять активность. Теперь Акма призывает всех носить обувь в любых общественных местах, так как попадание червя в кровь может привести к серьезным последствиям.

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