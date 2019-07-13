Россияне предпочли дешевые перелеты удобным

По данным опроса, в котором участвовало более трех тысяч россиян, туристы отдают предпочтение недорогим полетам, а не удобным по времени. Об этом сообщает РИА Новости.

42 процента опрошенных на вопрос, в какое время суток они предпочитают летать, заявили, что покупают билет в зависимости от его стоимости, а не времени вылета. Самым популярным временем суток для авиапассажиров оказалось утро: 14 процентов респондентов назвали его предпочтительным временем вылета. Ночью предпочитают отправляться в полет 10 процентов опрошенных, столько же предпочитают вылетать днем. Вечер считают лучшим временем для перелета только два процента путешественников.

12 процентов участников опроса любят спать в самолете. 20 процентов опрошенных сообщили, что в принципе не пользуются воздушным транспортом.

Ранее сообщалось, что пресс-служба министерства курортов и туризма Крыма перечислила основные жалобы туристов, путешествующих по полуострову. Больше всего путешественников разочаровывают санитарное состояние набережных и пляжей, этика и культура обслуживания, а также незаконные действия фотографов с животными. К главным проблемам отдыха в Крыму туристы также отнесли шум в местах отдыха, ведение строительных работ в курортный сезон и размещение, не соответствующее заявленному.

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