Прохожий зарезал главу отделения военно-исторического общества

Председатель нижегородского отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Казаринов умер в больнице от ножевого ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером накануне, 12 июля, недалеко от архитектурно-этнографического музея-заповедника «Щелоковский хутор», где шла подготовка к военно-историческому фестивалю. Прохожий употреблял алкоголь и ударил ножом главу отделения РВИО. Уточняется, что ранее они не были знакомы друг с другом.

После нападения Казаринова доставили в больницу, где он скончался. Злоумышленник задержан и уже признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

12 июля сообщалось, что житель Александрова Владимирской области убил жену из-за «голосов», приказавших ему изгнать из жертвы нечистую силу. По результатам психиатрической экспертизы следователи собираются ходатайствовать о помещении обвиняемого в клинику.

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