Россиян придавило веткой 500-летней чинары в Азербайджане

Двое россиян пострадали в результате падения сломавшейся многовековой чинары во дворе Ханского дворца в азербайджанском городе Шеки. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

«Двое граждан РФ, пять граждан Сирии пострадали в результате ЧП. Их состояние стабильное», — пояснили в ведомстве.

Всего травмы получили 19 человек. Четверо из них госпитализированы в Шекинскую центральную районную больницу в тяжелом состоянии. Для оказания помощи из Баку в Шеки направлены специалисты. Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял ситуацию под личный контроль.

По предварительным данным, ветка чинары, посаженной в 1530 году, сломалась и упала из-за проливного дождя.

Дворец шекинских ханов является памятником истории и культуры мирового значения. Построен в XVIII веке в возвышенной северо-восточной части Шеки на территории, огороженной крепостными стенами.

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