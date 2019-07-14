Власти озаботились цифровой гигиеной россиян

Правительство запустит программу по цифровой гигиене, которая позволит поднять уровень грамотности российских пользователей. Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов радиостанции «Говорит Москва».

«Проблема кибербезопасности не в технологиях. (...) Главная угроза — это безграмотность людей», — сказал он.

По его словам, через специальную онлайн-платформу все желающие смогут получить элементарные знания о том, какую информацию можно, а какую нельзя предоставлять в интернете. Акимов подчеркнул, что хакерские атаки происходят каждую секунду.

В мае в России стартовала масштабная проверка знаний об информационных технологиях — Digital Диктант. Лучшие результаты продемонстрировали жители Санкт-Петербурга, а худшие — Курской области.

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