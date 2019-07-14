Украинские товары пообещали вернуть в Россию

Украинские предприятия будут возвращать свою продукцию на российский рынок. Об этом в интервью телеканалу «112 Украина» рассказал лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко, комментируя итоги недавней встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

По словам депутата, по некоторым предприятиям, которые вновь придут на российский рынок, уже достигнуты договоренности. «Если в общем, то мы восстановили этим решением примерно пять тысяч рабочих мест и получили рынок в России примерно на 100 миллионов долларов», — сказал он.

Бойко отметил, что многие украинские заводы, потерявшие рынок сбыта, остались без возможности сохранять рабочие места, платить зарплату сотрудникам и перевооружать производство.

В том же интервью лидер «Оппозиционной платформы» заявил о негативных последствиях дикой экономической политики киевских властей. Бойко считает, что из-за этого украинцы лишились сотен тысяч рабочих мест, а национальная валюта — гривна — сильно ослабла.

10 июля Бойко и глава политсовета «Оппозиционной платформы» Виктор Медведчук встретились с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Одной из тем переговоров стал газовый спор Москвы и Киева.

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