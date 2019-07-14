Появилось видео с места падения ветки чинары на россиян в Азербайджане

Видео: @Criminal_az / Twitter

В сети появилось видео с места падения ветки многовековой чинары на группу туристов во дворе Ханского дворца в азербайджанском городе Шеки. Ролик опубликован в Twitter-аккаунте Kriminal Azərbaycan.

На кадрах показаны первые минуты после происшествия. Люди кричат и зовут на помощь, некоторых пострадавших под руки уводят в сторону.

Инцидент произошел ранее в воскресенье, 14 июля. Ветка 500-летней чинары сломалась и упала на людей. По данным местного минздрава, в результате ЧП пострадали 19 человек, четверо из них в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Известно также, что травмы получили двое россиян и пятеро сирийцев. Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял ситуацию под свой контроль.

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