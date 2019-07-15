«Аэрофлот» и Сбербанк организовали отдых детям из Иркутской области

«Аэрофлот» совместно со Сбербанком организовали отдых во Всероссийском детском центре «Орленок» в Краснодарском крае 154 детям из семей, пострадавших в результате дождевого паводка в Иркутской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Аэрофлот» перевез детей специальным рейсом SU7102 из Братска в Краснодар. Перелет в Краснодар состоялся 15 июля, обратный спецрейс «Аэрофлота» запланирован на 19 августа. Сбербанк полностью обеспечил детям проживание в комфортных условиях, организацию досуга и безопасности.

«Оказание помощи гражданам, оказавшимся в трудной ситуации, — постоянная и важная часть социальной политики Аэрофлота. Компания принимает активное участие в судьбе людей, которым необходима поддержка - детям, ветеранам, пассажирам, срочно нуждающимся в перелете в силу чрезвычайных обстоятельств», — отметил заместитель гендиректора «Аэрофлота» по коммерции и финансам Андрей Чиханчин.

«Сбербанк с первых дней ЧС максимально вовлечен в процесс восстановления стабильности на территориях, пострадавших от наводнения. В сложной для всей Иркутской области ситуации мы приложили все усилия для оперативного восстановления работы наших офисов и устройств самообслуживания, организовали обслуживание всех выплат и компенсаций пострадавшим, — заявил председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин. — Мы понимаем, что жителям городов и поселков зоны ЧС сейчас очень нужны силы и время на восстановление после наводнения и организованный нами детский отдых на море поможет им в этом».

Помимо организации детского отдыха Сбербанк также перечислил пострадавшим благотворительную помощь в размере 20 миллионов рублей для решения первоочередных проблем на территориях зоны чрезвычайной ситуации. Всероссийский детский центр «Орленок» расположен на берегу Черного моря в 45 километров от города Туапсе, занимает более 300 гектаров лесопарка и имеет все необходимые условия для полноценного отдыха и оздоровления детей.

