«Аэрофлот» отметил десятилетний юбилей полетов в Дрезден

«Аэрофлот» отметил 10-летие со дня возобновления после длительного перерыва полетов в столицу федеральной земли Саксония — город Дрезден. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе перевозчика.

Сообщение с Дрезденом началось 3 июля 2009 года и с тех пор «Аэрофлот» перевез по этому маршруту более 309 тысяч пассажиров. Первоначально самолеты летали два раза в неделю. Однако, с ростом востребованности и популярности этого маршрута среди россиян и немцев частота полетов c 27 мая 2014 года была увеличена до 7 рейсов в неделю.

Дрезден — один из самых экономически развитых городов Восточной Германии, поэтому маршрут пользуется высоким спросом у деловых путешественников. Кроме того, Дрезден — один из главных европейских культурных и исторических центров. В немецкой литературе город получил название «Флоренция на Эльбе» но и за рубежом город широко известен своими памятниками архитектуры в стиле барокко, великолепными собраниями живописи и других произведений искусств.

Государственные художественные собрания, среди жемчужин которых «Сикстинская Мадонна» Рафаэля, Дрезденский замок, Цвингер, Опера Земпера, церковь Фрауэнкирхе, Ботнический сад — одни из многих всемирно известных достопримечательностей города. Дрезден считается культурной столицей Германии.