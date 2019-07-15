На Ближнем Востоке захотели вложить в Крым 500 миллионов евро

Бахрейнская инвестиционная компания планирует инвестировать около 500 миллионов евро в инфраструктуру Крыма. Об этом рассказал представитель компании в Центральной и Восточной Европе Штефан Довина, передают «Известия».

В частности, речь идет о строительстве железных и автомобильных дорог. «Мы готовы к сотрудничеству и в других областях», — добавил Довина.

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Отмечается, что меморандум о сотрудничестве с российской стороной уже подписан. Реализация конкретных проектов может начаться до конца года. Однако подробности сделки и ее участники не раскрываются из-за санкций против России.

Крым вошел в состав России по результатам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина, США, члены Евросоюза и другие страны не признают его результаты и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Москва настаивает, что процесс присоединения Крыма отвечает нормам международного права.

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