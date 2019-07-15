Сын одного из богатейших российских политиков занялся рукоделием

ООО «Мир во всем мире», основанное сыном главы «Ростеха» Сергея Чемезова, запустил бренд одежды под названием TSCH. Компанией владеют Чемезов-младший и Шлоссер Тома Феодор Шарль Альбер Рафаэль, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Судя по базе СПАРК, их доли распределены поровну.

Под этой маркой выпускаются футболки, толстовки, сумки и аксессуары. Цены на вещи варьируются от 3,5 до 7 тысяч рублей. Место производства одежды указывается так: «made in Mother Russia». Где именно сосредоточено производство не уточняется.

Чемезов и Шлоссер (последний — сын арт-консультанта Эрика Шлоссера) подтвердили информацию о запуске бренда. Они считают, что «в России низкая конкуренция и маленькое количество собственных брендов». «Мы очень скрупулезно подходим к созданию дизайна: все, что вы видите на наших изделиях, от шнурков до фасона, принтов и пошива одежды — мы делаем сами», — сказали они.

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Первоначально в проект вложили 50 тысяч рублей, которые складывались из накопленных средств и призовых, полученных Чемезовым-младшим за победу в соревнованиях по аквабайку. «Спустя 10 месяцев работы мы накопили наш первоначальный капитал в 350 тыс рублей и поняв, что у нас получается, мы решили строить полноценную компанию», — рассказали Чемезов и Шлоссер. Они полагают, что смогут выйти на положительную чистую прибыли к осени.

О том, что 17-летний Чемезов занялся легкой промышленностью, писал Tatler. «Папа сам выбрал себе худи из нашей коллекции "Культурный андеграунд". Правда, надевает его только на рыбалку. Но надеюсь, это скоро изменится», — сказал он в интервью для августовского номера журнала.

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов в июле вошел в список 100 богатейших госслужащих и депутатов по версии журнала Forbes. Его годовой доход оценили в 332,28 миллиона рублей. Чемезов-старший состоит в «Единой России» и входит в бюро высшего совета партии.

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