В Петербурге теплоход врезался в набережную

Теплоход «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеканал «78.ru».

Корабль повредил носовую часть, после чего развернулся и продолжил движение. Отмечается, что на место происшествия выехали сотрудники МЧС. О пострадавших не сообщается.

28 февраля российский сухогруз Seagrand врезался в мост в Пусане (Южная Корея). Позднее стало известно, что капитан сухогруза — российский гражданин — был пьян. По данным морской полиции, в его крови обнаружили 0,86 промилле алкоголя при допустимом уровне в 0,03 промилле.

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