Российского нефтяника заподозрили в хищении кредитов

Бывший владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода Дмитрий Мазуров был задержан в аэропорту Москвы. Об этом сообщает «Коммерсант».

Мазурова подозревают в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на общую сумму более трех миллиардов долларов (189,4 миллиардов рублей).

В группе компаний New Stream заявили, что задержание является попыткой давления на следствие со стороны «недоброжелателей». Там подчеркнули, что Мазуров приехал в полицию «добровольно», а также «дал подробные пояснения и предоставил пакет документов по всем интересующим следственные органы обстоятельствам».

На данный момент детали уголовного дела не разглашаются.

Дмитрий Мазуров основал группу компаний New Stream в 2004 году. В 2018-м возглавил совет директоров группы. Также был избран в правление Российского союза промышленников и предпринимателей.

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